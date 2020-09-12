Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
- Reuters
В конце игры россиянин ударил клюшкой форварда «Айлендерс» Жан-Габриеля Пажо, который убегал к пустым воротам «Тампы». Это не помешало Пажо забросить шайбу, но после на льду всё равно началась потасовка.
Помимо Кучерова, со стороны «Лайтнинг» в ней участвовали Виктор Хедман и Михаил Сергачёв, а со стороны «Нью-Йорка» — Пажо и Кэл Клаттербак.
Все хоккеисты были наказаны дисциплинарными штрафами.
Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.