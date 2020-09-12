Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
  • Reuters

В конце игры россиянин ударил клюшкой форварда «Айлендерс» Жан-Габриеля Пажо, который убегал к пустым воротам «Тампы». Это не помешало Пажо забросить шайбу, но после на льду всё равно началась потасовка.

Помимо Кучерова, со стороны «Лайтнинг» в ней участвовали Виктор Хедман и Михаил Сергачёв, а со стороны «Нью-Йорка» — Пажо и Кэл Клаттербак. 

Все хоккеисты были наказаны дисциплинарными штрафами.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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