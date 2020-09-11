РПЛ отреагировала на ситуацию с «Уфой» и водителем автобуса в Саранске

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по ситуации, возникшей с клубом «Уфа» по прилёте в Саранск на матч седьмого тура с «Тамбовом».

«Встреча «Уфы» в аэропорту задержалась из-за отсутствия актуального результата анализа на коронавирус у водителя, который должен был встречать гостей. Сейчас вопрос урегулирован, «Уфа» едет в гостиницу. Конечно, возникшая ситуация неприятна, но соблюдение регламента и безопасность команд для РПЛ на первом месте», — говорится в заявлении.

О случившемся в своём Instagram первым сообщил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, написавший, что игроки находились в аэропорту, вместо того чтобы готовиться к предстоящей встрече.

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.

Ранее в «Тамбове» рассказали, когда погасят долги перед футболистами.