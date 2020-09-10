В «Тамбове» рассказали, когда погасят долги перед футболистами
- @fctambov68
«Я приехал и пообщался с футболистами. Думаю, в ближайшее время нам откроют финансирование и мы закроем все долги, всё будет хорошо. Ребята тренируются и готовятся к игре, ни о каком бойкотировании разговора нет», — приводит слова Худякова ТАСС.
Он отметил, что не хочет называть точные сроки закрытия задолженностей.
«Но они обязательно будут закрыты. В ближайшие дни откроется финансирование. В ближайшую неделю, две или три всё решится, всё будет нормально», — добавил спортивный директор клуба.
После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка.
Ранее сообщалось, что футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз игроков из-за долгов по зарплате.