В «Тамбове» рассказали, когда погасят долги перед футболистами

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков рассказал, когда клуб планирует погасить задолженность по заработной плате перед игроками.

«Я приехал и пообщался с футболистами. Думаю, в ближайшее время нам откроют финансирование и мы закроем все долги, всё будет хорошо. Ребята тренируются и готовятся к игре, ни о каком бойкотировании разговора нет», — приводит слова Худякова ТАСС.

Он отметил, что не хочет называть точные сроки закрытия задолженностей.

«Но они обязательно будут закрыты. В ближайшие дни откроется финансирование. В ближайшую неделю, две или три всё решится, всё будет нормально», — добавил спортивный директор клуба.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз игроков из-за долгов по зарплате.