Футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз игроков из-за долгов по зарплате

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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что игроки футбольного клуба «Тамбов» обратились в организацию в связи с задолженностью по заработной плате.
Футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз игроков из-за долгов по зарплате
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«Мы находимся в контакте. Заявления о приостановке тренировок отданы в клуб. Тренируются только те, кто недавно перешёл в команду и у кого ещё не накопилась задолженность. Ждём реакции руководства и учредителей клуба», — приводит слова Зотова Sport24.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее форвард «Тамбова» Антон Килин рассказал о письме, которое игроки команды отправили губернатору области и гендиректору клуба по поводу долгов по зарплате.

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