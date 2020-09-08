Игрок «Тамбова» Килин о возможном бойкоте матча РПЛ: хотим получить то, что заработали

Нападающий «Тамбова» Антон Килин рассказал о письме, которое игроки команды отправили губернатору области Александру Никитину, а также гендиректору клуба Ольге Коноваловой по поводу долгов по зарплате.

По его словам, игроки проводили встречу с губернатором ещё в конце прошлого сезона, и Никитин пообещал, что в этом чемпионате у клуба увеличится бюджет, но на данный момент футболистам должны зарплату за всё лето и премиальные в размере 70% за прошлый сезон.

«Помимо игроков, в этой ситуации и персонал клуба, у них зарплата намного меньше. Сейчас им намного тяжелее, чем футболистам. Мы просто хотим получить то, что заработали. Считаю, сыграть 30 матчей на выезде и остаться в РПЛ — это дорогого стоит. Мы просто хотим то, что нам обещали и что мы заслужили. Мы же ничего другого не просим, это всё прописано в контрактах», — цитирует Килина Sport24.

Что касается возможного бойкота матча седьмого тура РПЛ с «Уфой», то пока, как сказал Килин, игроки «Тамбова» продолжают тренировки.

«Мы выполняем своё дело в тренировочном плане на все 100%. Да, в матчах у нас сейчас не всё получается, мы пропускаем на последних минутах, но на нас и в работе это не сказывается. Мы отдаёмся полностью своему делу», — добавил форвард.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее в «Уфе» прокомментировали возможный бойкот матча РПЛ со стороны «Тамбова».