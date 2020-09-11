Сигурдссон: «Спартак» первый в таблице, но ЦСКА хочет это изменить

Исландский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждём матча. Постараемся подойти к нему в 100%-ной боевой готовности. «Спартак», конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идёт первым в таблице. Но мы хотим это изменить», — приводит слова Сигурдссона «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

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