Акинфеев рассказал, как в ЦСКА восприняли ситуацию с отъездом Гончаренко

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Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как в команде восприняли ситуацию с отъездом главного тренера Виктора Гончаренко, произошедшую в июне.
Акинфеев рассказал, как в ЦСКА восприняли ситуацию с отъездом Гончаренко
  • РИА Новости

«В перерыве никто не знал. После игры мы уже поняли. Не было прощания. Я, как капитан, подошёл, спросил. Он мне не сказал: «Я поехал». Я понял, что он был опустошён и раздавлен. Как и все мы. Потом случилось то, что случилось. Мы, как и вы все, лицезрели всё со стороны. Восприняли, как будто он не уезжал, будто был здесь всё время», — рассказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он отметил, что считает такую ситуацию нормальной.

«Не потому, что я хочу кого-то прикрыть или сгладить какие-то углы. Мы эту всю историю сгладили. Ну, так случилось. Нам надо идти дальше, и мы дальше идём. В любой ситуации нужна поддержка человеку. Каждый человек поддаётся эмоциям. Надо всегда человеком оставаться», — добавил капитан ЦСКА.

В июне после разгромного поражения от «Зенита» Гончаренко покинул расположение ЦСКА и вернулся в Белоруссию. По информации СМИ, он не хотел возвращаться в клуб, но в итоге спустя один тур снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

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