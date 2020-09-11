Тедеско сообщил, что хотел бы отправиться в поход по Сибири с футболистами «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что хотел бы пойти с игроками команды в поход в Сибирь.
Тедеско сообщил, что хотел бы отправиться в поход по Сибири с футболистами «Спартака»
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, включавший в себя историю о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который, работая в немецком «Майнце», для сплочения команды отправлялся с игроками и тренерским штабом в поход на озеро в Швеции, заявил, что хотел бы посетить Сибирь.

«Насколько я знаю, так делал не Клопп, а Мартин Шмидт, у них были трёхдневные вылазки на природу, футболисты их ненавидели, «умирали». Это больше касалось не голода, а отсутствия сотовой связи; представьте, что это значит для молодых игроков», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее Тедеско заявил, что Кубок России является для него важным турниром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить