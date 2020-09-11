Тедеско сообщил, что хотел бы отправиться в поход по Сибири с футболистами «Спартака»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что хотел бы пойти с игроками команды в поход в Сибирь.

Отвечая на вопрос, включавший в себя историю о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который, работая в немецком «Майнце», для сплочения команды отправлялся с игроками и тренерским штабом в поход на озеро в Швеции, заявил, что хотел бы посетить Сибирь.

«Насколько я знаю, так делал не Клопп, а Мартин Шмидт, у них были трёхдневные вылазки на природу, футболисты их ненавидели, «умирали». Это больше касалось не голода, а отсутствия сотовой связи; представьте, что это значит для молодых игроков», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее Тедеско заявил, что Кубок России является для него важным турниром.