Тедеско заявил, что Кубок России является для него важным турниром

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказал мнение о важности Кубка России по футболу.
Тедеско заявил, что Кубок России является для него важным турниром
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«Кубок очень важен для меня, с «Шальке» я несколько раз играл в Кубке Германии с командами из третьего и четвёртого дивизионов, они бьются до конца. Возможно, у них будет единственный шанс в жизни сыграть на таком стадионе, это будет шанс всей их жизни», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Он отметил, что «Спартаку» предстоят непростые кубковые игры.

«Слышал, что в тренерском штабе «Родины» есть бывшие игроки «Спартака», можно представить их мотивацию. Мы должны будем подготовиться, изучить, как они играют. Посмотрим, будет ли ротация, пока слишком рано говорить, у нас обширный состав. Сейчас мы сосредоточены на подготовке к дерби с ЦСКА, после этого будем готовиться к Кубку, там будет видно», — добавил специалист.

Матч Кубка России «Родина» — «Спартак» запланирован на 16—17 сентября. Прежде подопечные Тедеско проведут игру седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА, которая состоится 13 сентября.

Ранее сообщалось, что «Родина» договорилась со «Спартаком» о проведении матча Кубка России на «Открытие Арене».

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