ФК «Родина» договорился со «Спартаком» о проведении матча Кубка России на «Открытие Арене»

Московский клуб Профессиональной футбольной лиги «Родина» достиг договорённости со столичным «Спартаком» о проведении матча группового этапа Кубка России на стадионе «Открытие Арена».

Как сообщил генеральный директор «Родины» Константин Архипов, слова которого передаёт ТАСС, пока что договорённость носит устный характер.

«Будем оформлять в понедельник. Есть ещё ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы всё обсудили, и вроде всё должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны», — добавил Архипов.

Матч Кубка России «Родина» — «Спартак» запланирован на 16—17 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Спартака» раскритиковал новый формат проведения Кубка России по футболу.