ФК «Родина» договорился со «Спартаком» о проведении матча Кубка России на «Открытие Арене»
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- РИА Новости
Как сообщил генеральный директор «Родины» Константин Архипов, слова которого передаёт ТАСС, пока что договорённость носит устный характер.
«Будем оформлять в понедельник. Есть ещё ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы всё обсудили, и вроде всё должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны», — добавил Архипов.
Матч Кубка России «Родина» — «Спартак» запланирован на 16—17 сентября.
Ранее сообщалось, что экс-президент «Спартака» раскритиковал новый формат проведения Кубка России по футболу.