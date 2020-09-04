Экс-президент «Спартака» раскритиковал новый формат проведения Кубка России по футболу

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко раскритиковал новый формат проведения Кубка России по футболу.

«Идиотизм фонтанирует. Что они такое забористое там нюхают или едят в этом РФС? Хоть бы взять на пробу, чтобы тоже так растащило. Я не вижу смысла в этих группах. «Спартак» должен один глаз закрыть, чтобы две команды могли хоть какое-то сопротивление оказать. Я думаю, если половина спартаковских игроков будет скакать на одной ноге, и то они пройдут эту группу. Я не знаю, зачем эта профанация вообще нужна. Какие-то совершенно идиотские схемы придумывать. Я не понимаю это», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он отметил, что такой формат турнира может лишь послужить популяризации футбола в регионах России.

«Чтобы просто посмотрели в этих местах на хорошие команды. Если с этой точки зрения смотреть, то тогда логика есть. А так этот формат — чистая кислота», — подытожил экс-президент клуба.

В новом формате Кубка России вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введён групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах.

Соперниками «Спартака» по группе 2 стали красноярский «Енисей» и московская «Родина».

Ранее в РФС выразили уверенность, что клубы РПЛ не будут выходить на матчи Кубка России вторыми составами.