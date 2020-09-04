В РФС уверены, что клубы РПЛ не будут выходить на матчи Кубка России вторыми составами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не будут выходить на матчи Кубка России резервными составами.

«Уверен, что мы пришли к тому, что все хотят выиграть Кубок России и никому не придёт в голову ехать вторым составом. Безусловно, ротация будет, но уверен, что клубы будут выбирать оптимальные составы, исходя из соперников. Кубок России — самый короткий путь в еврокубки», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что считает изменение формата проведения Кубка России правильным решением.

«Но говорить о том, что мы будем играть в этом формате долгие годы, я не буду. Мне кажется, мы можем прийти к тому, что игр группового этапа станет больше. Мне бы этого хотелось, хочется больше игр, больше футбола; я уверен, что мы придумаем что-то новое», — добавил генсек РФС.

В новом формате Кубка России вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введён групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС планирует представить новый трофей за победу в Кубке России по футболу.