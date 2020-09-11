Первый канал показал подготовку Туктамышевой к новому сезону

Первый канал опубликовал видео о подготовке к новому сезону команды тренера Алексея Мишина.

В видеоролике, который опубликован на YouTube, показаны тренировки фигуристок Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой, а также постановка новой программы Михаила Коляды с участием Ильи Авербуха.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Самодурова побеждала на европейском первенстве 2019 года. Коляда является серебряным призёром ОИ-2018 в командных соревнованиях, а также завоёвывал бронзу ЧМ-2018 и дважды становился третьим на ЧЕ.

Ранее Алексей Мишин прокомментировал выступления Туктамышевой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.