Мишин: Туктамышева — значительная личность в мире фигурного катания

Тренер Алексей Мишин прокомментировал выступления своей фигуристки Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Я рад был увидеть, что Лиза выполнила все элементы, в том числе тройной аксель. В короткой программе у неё новый и интересный образ. На тренировках были хорошие попытки прыгать четверные. Теперь мы собираем их воедино. Лиза — значительная личность в мире фигурного катания. Она пример того, что можно кататься и выступать, уже не будучи ребёнком», — цитирует Мишина Golden Skate.

23-летняя Туктамышева заняла четвёртое место на последнем чемпионате России.

Ранее Туктамышева оценила свои новые программы.