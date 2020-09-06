Мишин: Туктамышева — значительная личность в мире фигурного катания

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Тренер Алексей Мишин прокомментировал выступления своей фигуристки Елизаветы Туктамышевой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Мишин: Туктамышева — значительная личность в мире фигурного катания
  • РИА Новости

«Я рад был увидеть, что Лиза выполнила все элементы, в том числе тройной аксель. В короткой программе у неё новый и интересный образ. На тренировках были хорошие попытки прыгать четверные. Теперь мы собираем их воедино. Лиза — значительная личность в мире фигурного катания. Она пример того, что можно кататься и выступать, уже не будучи ребёнком», — цитирует Мишина Golden Skate.

23-летняя Туктамышева заняла четвёртое место на последнем чемпионате России.

Ранее Туктамышева оценила свои новые программы.

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