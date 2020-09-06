Туктамышева оценила свои новые программы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих программах на новый сезон, а также поделилась планами на будущее.

«Я очень положительно их оцениваю. Но пока ты не покажешь программы зрителям и судьям, то не поймёшь, чего им не хватает. Программы оставили более позитивное впечатление, чем ожидалось. Произвольную ещё нужно отточить, но это логично, потому что мы больше работали над короткой. В целом довольна началом сезона и продолжу в том же духе. Сейчас я думаю об этапах Кубка России и тестовых прокатах. К ним и готовлюсь», — цитирует Туктамышеву Golden Skate.

23-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева рассказала, как ходила к спортивному психологу.