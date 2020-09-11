Матыцин посетил турнир по боксу в Иркутске вместе с врио губернатора области
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
Матыцин и Кобзев 11 сентября посетили соревнования по боксу класса «А» и приняли участие в церемонии награждения победителей турнира.
Кроме того, Матыцин и Кобзев выразили благодарность Федерации бокса России за развитие и популяризацию этого вида спорта в регионе.
Ранее Матыцин выразил надежду, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в России.