Матыцин посетил турнир по боксу в Иркутске вместе с врио губернатора области

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Министр спорта России Олег Матыцин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетили турнир по боксу в Иркутске.
Матыцин посетил турнир по боксу в Иркутске вместе с врио губернатора области
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин и Кобзев 11 сентября посетили соревнования по боксу класса «А» и приняли участие в церемонии награждения победителей турнира.

Кроме того, Матыцин и Кобзев выразили благодарность Федерации бокса России за развитие и популяризацию этого вида спорта в регионе.

Ранее Матыцин выразил надежду, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в России.

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