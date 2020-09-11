Исмаилов считает, что Минееву нужен более серьёзный соперник, чем Ермеков

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал победу соотечественника Владимира Минеева над представителем Казахстана Даурбеком Ермековым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.

«Если бы я сказал, что Ермеков для него не оппозиция, то эта победа не была бы так ценна для него. Кого Даурен победил до Минеева? Назовите хоть одно имя. Я считаю, что ему нужна более грозная оппозиция. Хочу, чтобы бою этому придавали значимость, чтобы он победил хорошего спортсмена», — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

Минеев нокаутировал Ермекова и стал чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. После поединка Минеев бросил вызов Исмаилову, с которым они уже встречались в октагоне в 2018 году, и тогда поединок завершился ничьей.

Ранее Камил Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым.