Исмаилов считает, что Минееву нужен более серьёзный соперник, чем Ермеков

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал победу соотечественника Владимира Минеева над представителем Казахстана Даурбеком Ермековым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.
Исмаилов считает, что Минееву нужен более серьёзный соперник, чем Ермеков
  • РИА Новости

«Если бы я сказал, что Ермеков для него не оппозиция, то эта победа не была бы так ценна для него. Кого Даурен победил до Минеева? Назовите хоть одно имя. Я считаю, что ему нужна более грозная оппозиция. Хочу, чтобы бою этому придавали значимость, чтобы он победил хорошего спортсмена», — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ».

Минеев нокаутировал Ермекова и стал чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. После поединка Минеев бросил вызов Исмаилову, с которым они уже встречались в октагоне в 2018 году, и тогда поединок завершился ничьей.

Ранее Камил Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым.

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