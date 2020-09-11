НХЛ назвал лучшего форварда оборонительного плана по итогам регулярного сезона

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила нападающего форварда оборонительного плана по итогам минувшего регулярного чемпионата.
НХЛ назвал лучшего форварда оборонительного плана по итогам регулярного сезона
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи» стал Шон Кутюрье из клуба «Филадельфия Флайерз».

Помимо него, на приз претендовали Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Райан О'Райлли («Сент-Луис Блюз»).

В прошедшем регулярном чемпионате Кутюрье сыграл 69 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 37 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов вышел на второе место в истории «Далласа» по победным шайбам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

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