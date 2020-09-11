Радулов вышел на второе место в истории «Далласа» по победным шайбам в одном плей-офф

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов вышел на второе место в истории клуба по количеству победных голов в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Радулов забросил победную шайбу в овертайме третьего матча (3:2) финала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Теперь на его счету уже четыре победных шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Это второй результат в истории «Старз» наравне с Бреттом Халлом. Рекордсмен клуба — Джо Ньюиндайк, который забросил шесть победных шайб в плей-офф 1999 года.

Ранее сообщалось, что Радулов установил рекорд среди россиян по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли.