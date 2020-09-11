Радулов установил рекорд среди россиян по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли

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Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов установил рекорд среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в овертаймах матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Радулов установил рекорд среди россиян по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли
  • Reuters

Радулов  отметился голом в овертайме третьего матча финала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2). Для него это уже третья шайба в овертаймах матчей Кубка Стэнли в карьере.

Таким образом, форвард превзошёл достижения Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова, на счету которых по два гола в овертаймах матчей плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что половина хоккеистов «Далласа» побежала поздравлять голкипера Антона Худобина после победного гола Радулова.

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