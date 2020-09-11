Радулов установил рекорд среди россиян по голам в овертаймах матчей Кубка Стэнли
- Reuters
Радулов отметился голом в овертайме третьего матча финала плей-офф Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2). Для него это уже третья шайба в овертаймах матчей Кубка Стэнли в карьере.
Таким образом, форвард превзошёл достижения Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова, на счету которых по два гола в овертаймах матчей плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что половина хоккеистов «Далласа» побежала поздравлять голкипера Антона Худобина после победного гола Радулова.