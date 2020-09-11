Серена Уильямс о поражении от Азаренко на US Open: я сделала всё, что могла

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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями после поражения от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко в матче 1/2 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Серена Уильямс о поражении от Азаренко на US Open: я сделала всё, что могла
  • Reuters

«Может быть, в какой-то момент я немного перестаралась с педалью газа. Очевидно, что я разочарована, но в то же время я сделала всё, что могла. Мне кажется, что в другие разы я была близка к победе и могла сыграть лучше. Сегодня же я многое отдала», — цитирует Уильямс Associated Press.

Серена Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open.

Азаренко обыграла американку со счётом 1:6, 6:3, 6:3 и встретится в финале с японкой Наоми Осакой. Для спортсменки из Белоруссии это будет третий финал Открытого чемпионата США в карьере. В двух предыдущих она терпела поражение.

Ранее Азаренко прокомментировала свою победу над Сереной Уильямс в полуфинале US Open.

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