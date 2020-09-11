Азаренко прокомментировала свою победу над Сереной Уильямс в полуфинале US Open

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о своей победе над американкой Сереной Уильямс (1:6, 6:3, 6:3) в матче 1/2 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
Азаренко прокомментировала свою победу над Сереной Уильямс в полуфинале US Open
  • Reuters

«Я очень благодарна за эту возможность сыграть с таким чемпионом в полуфинале. Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определённо был такой день», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

Она отметила, что у неё были серьёзные проблемы после первого сета, поэтому она очень рада, что ей удалось изменить ситуацию.

«Родитель — это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребёнка. Я надеюсь, что женщины во всём мире знают, что они могут всё», — сказала Азаренко.

Кроме того, она заявила, что будет очень рада встретится в финале с японкой Наоми Осакой.

Для спортсменки из Белоруссии это будет третий финал Открытого чемпионата США в карьере. В двух предыдущих она терпела поражение.

Ранее сообщалось, что Азаренко победила Серену Уильямс и сыграет с Осакой в финале US Open.

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