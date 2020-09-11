Азаренко победила Серену Уильямс и сыграет с Осакой в финале US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко взяла верх над американкой Сереной Уильямс в матче 1/2 финала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы Белоруссии.

Таким образом, Азаренко в финале сыграет с японкой Наоми Осакой, которая одолела Дженнифер Брэйди из США.

Для спортсменки из Белоруссии это будет третий финал Открытого чемпионата США в карьере. В двух предыдущих она терпела поражение.

Серена Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open.

Ранее сообщалось, что японская теннисистка Осака вышла в финал US Open.