Азаренко победила Серену Уильямс и сыграет с Осакой в финале US Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы Белоруссии.
Таким образом, Азаренко в финале сыграет с японкой Наоми Осакой, которая одолела Дженнифер Брэйди из США.
Для спортсменки из Белоруссии это будет третий финал Открытого чемпионата США в карьере. В двух предыдущих она терпела поражение.
Серена Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open.
Ранее сообщалось, что японская теннисистка Осака вышла в финал US Open.