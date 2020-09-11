Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Хьюстон Рокетс» в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась в пользу коллектива из Калифорнии — 110:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Его партнёр по команде Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом (14 очков, 14 подборов). В составе «Рокетс» 25 очков набрал Рассел Уэстбрук. 

Таким образом, «Лейкерс» увеличил отрыв в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть «Денвер Наггетс» в матче плей-офф НБА.

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