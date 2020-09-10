Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Денвер» в матче плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 96:85 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. 15 очков команде принёс Монтрезл Харрелл. Лу Уильямс записал в свой актив 12 очков.

В составе «Денвера» дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов оформил Никола Йокич. Ещё 18 очков в активе Джамала Мюррея.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Клипперс». Пятая игра состоится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что «Торонто» во втором овертайме обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.