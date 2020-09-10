«Торонто» во втором овертайме обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 125:122 в пользу действующих чемпионов НБА.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Кайл Лойри, набравший 33 очка. Ещё 23 очка в активе Нормана Паувелла. Фред Ванвлит набрал 21 очко.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 31 очка и 16 подборов оформил Джайлен Браун. Джейсто Тейтум оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. Трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 10 ассистов на счету Маркуса Смарта.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:3. Решающая, седьмая игра состоится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд по числу побед в плей-офф НБА.