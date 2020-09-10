СМИ: Суарес хочет перейти в «Атлетико»
- Reuters
Об этом сообщает Cuatro. В приглашении Луиса заинтересован лично главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, а игрока привлекает возможность продолжить выступления в Примере. Проблемой остаются высокие запросы Суареса по заработной плате.
33-летний уругваец выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «Барселоной» о переходе Суареса.