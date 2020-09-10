СМИ: Суарес хочет перейти в «Атлетико»

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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может остаться в Испании, несмотря на уход из каталонского клуба.
СМИ: Суарес хочет перейти в «Атлетико»
  • Reuters

Об этом сообщает Cuatro. В приглашении Луиса заинтересован лично главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, а игрока привлекает возможность продолжить выступления в Примере. Проблемой остаются высокие запросы Суареса по заработной плате.

33-летний уругваец выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с «Барселоной» о переходе Суареса.

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