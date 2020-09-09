СМИ: «Ювентус» договорился с «Барселоной» о переходе Суареса

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» достиг договорённости с испанской «Барселоной» о трансфере нападающего каталонской команды Луиса Суареса.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, принято решение, что Суарес откажется от последнего года контракта с «Барселоной», чтобы «Ювентус» смог договориться с каталонцами о компенсации в размере около €3 млн. Кроме того, также будет прописана сумма бонусов в размере €13 млн, которая будет зависеть от результатов итальянской команды.

Отмечается, что из-за интереса к форварду со стороны французского ПСЖ «Ювентус» уже договорился с Суаресом о личном контракте, по которому он будет получать €12 млн в год и €2 млн в виде различных бонусов.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» навязывает Куману приобретение Тьяго Алькантары.