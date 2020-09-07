Источник: «Барселона» навязывает Куману приобретение Алькантары

Между руководством «Барселоны» и главным тренером команды Рональдом Куманом возникло разногласие относительно усиления в линию полузащиты.

Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль в Twitter, руководство «Барселоны» собираются вернуть воспитанника клуба полузащитника Тьяго Алькантару из «Баварии». Куман в свою очередь хочет видеть в команде игрока «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов. По информации источника, «Барселона» оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.

Алькантара выступал за «Барселону» с 2008 по 2013 год, после чего ушёл в «Баварию».

Ранее Флик заявил, что Алькантара останется в «Баварии».