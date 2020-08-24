Флик заявил, что Алькантара останется в «Баварии»

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, был ли финал Лиги чемпионов с французским ПСЖ последним в составе мюнхенцев для полузащитника Тьяго Алькантары.

«Нет, он сказал мне, что остаётся», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 результативных передач в составе самого титулованного клуба Германии.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее Флик заявил, что «Бавария» сыграла очень здорово в финале ЛЧ.