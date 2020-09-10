Гендиректор «Аталанты»: не боимся, что приехал брат Миранчука, Антон тоже хорош

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Гордимся этим трансфером. Мы давно следили за Алексеем, на протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? На крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить. Понятно, что всё будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», — заявил Перкасси в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

24-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» россиянин перешёл 4 сентября 2020 года за €14,5 млн. Его брат-близнец Антон Миранчук продолжает выступления за «Локомотив».

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему в контракте Алексея Миранчука был пункт об отступных в €8 млн.