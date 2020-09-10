Гендиректор «Аталанты»: не боимся, что приехал брат Миранчука, Антон тоже хорош

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Генеральный директор итальянской «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука.
Гендиректор «Аталанты»: не боимся, что приехал брат Миранчука, Антон тоже хорош
  • РИА Новости

«Гордимся этим трансфером. Мы давно следили за Алексеем, на протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? На крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить. Понятно, что всё будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», — заявил Перкасси в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

24-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» россиянин перешёл 4 сентября 2020 года за €14,5 млн. Его брат-близнец Антон Миранчук продолжает выступления за «Локомотив».

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему в контракте Алексея Миранчука был пункт об отступных в €8 млн.

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