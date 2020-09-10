В «Локомотиве» объяснили, почему в контракте Алексея Миранчука был пункт об отступных в €8 млн

Заместитель спортивного директора московского «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал о подробностях перехода полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Тот, кто подписывал с Алексеем этот контракт, считал эту сумму адекватной. Но Миранчук сделал громадный рывок вперёд, даже не полностью раскрыв свой потенциал. Почему «Локомотив» не продлил с ним контракт заранее? Было стопроцентное доверие между футболистом и клубом», — поделился Лосюк в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Также заместитель спортивного директора «Локомотива» рассказал о ходе переговоров между клубами.

«Приходило одно предложение от «Аталанты», но в трёх вариациях. От «Милана» ничего не было. Это нормальные переговоры. Первая попытка — цифры нас не устроили. Вторая уже близка к нашим ожиданиям, но мы хотели откорректировать её в пользу клуба. На третьем предложении мы сошлись. Согласовывали окончательные условия президент «Аталанты» и наш генеральный директор», — добавил Лосюк.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» за €14,5 млн.

Ранее Миранчук вспомнил свои эмоции на прощании с болельщиками «Локомотива».