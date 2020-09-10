Миранчук вспомнил свои эмоции на прощании с болельщиками «Локомотива»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о своих эмоциях во время прощания с московским «Локомотивом» после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).

«Я думал, что я не сентиментальный человек и меня трудно вывести на эмоции. Но, как показала ситуация, эмоции взяли верх. Было очень грустно. Я понял, что момент настал, что всё случилось, и прослезился. После того как сказал речь болельщикам, пошёл в раздевалку. Смог попрощаться с ребятами. Мы пожелали друг другу удачи и тепло обнялись», — рассказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

По словам 24-летнего полузащитника, он не считает, что его мечта о европейском футболе сбылась окончательно.

«Слова, что я иду за мечтой? Не знаю, это один из шагов к мечте или мечта пришла окончательно. Когда ты перед собой ставишь что-то, а потом достигаешь — это всё? Дальше разве не растёшь? Конечно, хочется чего-то ещё, я всегда это говорил. У меня есть мечта с детства — играть в Европе, до этого мы дошли. А теперь есть новые задачи», — добавил Миранчук.

Футболист перешёл в «Аталанту» в нынешнее трансферное окно. Сумма трансфера составила €14,5 млн.

Ранее Талалаев высказался об адаптации Миранчука в «Аталанте».