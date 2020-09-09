Талалаев высказался об адаптации Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о периоде адаптации российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Сразу ли он заиграет в «Аталанте»? Это сложно. Миранчук настолько талантлив и настолько хорош, что, несмотря на все достоинства, ему будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности и требований, особенно в первое время, потому что работа Гасперини построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам», — сказал специалист в эфире на телеканале «Россия 24».

При этом он отметил, что у россиянина есть всё, чтобы стать большой звездой.

«Думаю, что период его адаптации будет немного короче, чем у Головина в «Монако». Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, и тогда весной увидим Алексея на абсолютно другом уровне», — добавил Талалаев.

24-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива». Игрок является воспитанником железнодорожников, в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.

Ранее стал известен срок действия контракта Миранчука с «Аталантой».