Стал известен срок действия контракта Миранчука с «Аталантой»

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой» на четыре сезона.
Стал известен срок действия контракта Миранчука с «Аталантой»
  • РИА Новости

Об этом в Twitter сообщает компания SILA International Lawyers, чьи сотрудники оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания договора со стороны футболиста. В контракте присутствует опция продления на год со стороны клуба.

По информации СМИ, московский «Локомотив», за который ранее выступал Миранчук, получил €14,5 млн за переход футболиста.

Ранее экс-игрок ЦСКА Галямин заявил, что футбол «Аталанты» подходит Алексею Миранчуку по стилю. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить