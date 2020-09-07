Стал известен срок действия контракта Миранчука с «Аталантой»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой» на четыре сезона.

Об этом в Twitter сообщает компания SILA International Lawyers, чьи сотрудники оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания договора со стороны футболиста. В контракте присутствует опция продления на год со стороны клуба.

По информации СМИ, московский «Локомотив», за который ранее выступал Миранчук, получил €14,5 млн за переход футболиста.

Ранее экс-игрок ЦСКА Галямин заявил, что футбол «Аталанты» подходит Алексею Миранчуку по стилю.