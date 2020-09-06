Экс-игрок ЦСКА Галямин: футбол «Аталанты» подходит Алексею Миранчуку по стилю

Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из столичного «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта».

«Футбол, в который играет «Аталанта», подходит Миранчуку. Это очень приличная команда по качеству игры. Но трудно сказать, выиграет ли Алексей конкуренцию за место в составе. А по стилю игры — это его команда», — цитирует Галямина РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что у хавбека будет достаточно возможностей проявить себя, если он будет выходить на поле.

«В «Аталанте» два очень приличных нападающих, с которыми удобно взаимодействовать полузащитникам, и вообще команда играет в техничный и умный футбол, который по душе Миранчуку», — добавил Галямин.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива», в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.

Ранее СМИ назвали сроки восстановления Алексея Миранчука после травмы.