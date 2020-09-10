На футболках всех игроков АПЛ в новом сезоне будет нанесён лозунг против расизма

Со следующего сезона все игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) будут иметь на экипировке специальный значок, на котором написано «Нет места расизму».

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Также такой значок будет у всех официальных лиц.

Акция станет продолжением инициативы Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»). Уже в прошлом сезоне футболисты становились на одно колено перед играми, выражая солидарность в борьбе с дискриминацией по расовому признаку.

Новый сезон в АПЛ стартует 12 сентября.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпуль» не может вести себя как «Челси» на трансферном рынке.