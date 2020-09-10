Защитник «Сочи» Маммана признался, что испытывает страх от поездок в Грозный

Арендованный у «Зенита» защитник ФК «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал, что испытывает некоторый страх перед поездками на выездные матчи в Грозный.

«Не могу подобрать слова. Речь идёт о Грозном. Этот город вызывает у меня немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, и мне как-то не по себе», — цитирует Мамману Sport24.

Также аргентинец добавил, что не против остаться в «Сочи» после окончания срока аренды.

«Пожалуй, я бы остался в Сочи, здесь хороший климат. Солнце всегда светит, оно напоминает мне Аргентину. В России много мест с суровым климатом, но Сочи — исключение. Как будто на Карибах. Конечно, моей мечтой было бы оказаться в крупных клубах Европы: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «Бавария». Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы играть всю жизнь в России», — заявил Маммана.

Ранее стало известно, что футболист «Сочи» Ивелин Попов выбыл на длительный срок из-за травмы.