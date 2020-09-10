«Арсенал» по поводу удаления Лесового обращался не в ЭСК РФС, а к руководству организации

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Тульский футбольный клуб «Арсенал» не обращался в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления полузащитника Даниила Лесового в матче со «Спартаком».
«Арсенал» по поводу удаления Лесового обращался не в ЭСК РФС, а к руководству организации
  • РИА Новости

Как сообщил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, слова которого передаёт ТАСС, письмо было адресовано руководству РФС.

«Мы сознательно сделали на этом акцент, потому что обращали внимание на системные проблемы. У нас не в первый и не во второй раз были вопросы по работе Алексея Матюнина на матчах «Арсенала», поэтому мы обратились с просьбой по возможности не назначать его на наши игры в дальнейшем. Был ещё пункт о полиграфе, потому что здесь на сегодняшний день нет чётких и понятных правил. Каких судей и в каких ситуациях проверяют? Кто может выступить с подобным запросом или предложением», — добавил гендиректор «Арсенала».

Он отметил, что в письме также обозначены моменты, связанные с работой VAR.

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