В РФС вынесли вердикт по падению Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать пенальти в эпизоде с падением форварда«Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на девятой минуте матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:0),

«Единственная ситуация, по которой на экспертной комиссии была дискуссия. В итоге большинством голосов принято решение продолжить игру. Арбитр поступил верно. Присутствует лёгкий, незначительный контакт, а возможно, его даже и нет, трудно определить. Игрок делает два шага после этого и увидев, что потерял мяч, падает. Дополнительным подтверждением правоты арбитра является то, что Азмун при падении на газон держался за левую икроножную мышцу, а контакт был в районе ступни. На наш взгляд, решение продолжить игру — абсолютно верное», — цитирует члена ЭСК Юрия Баскакова пресс-служба РФС.

Ранее Орлов раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Зенит» за неназначенный пенальти на Азмуне.