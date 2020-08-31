Орлов раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Зенит» за неназначенный пенальти на Азмуне

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Комментатор Геннадий Орлов охарактеризовалл эпизод с падением иранского форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной площади соперника, который произошёл матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (0:0).
Орлов раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Зенит» за неназначенный пенальти на Азмуне
  • © Пётр Олизаров
  • РИА Новости

«У нас неквалифицированные арбитры. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти. Дали повторы, это просто ужас — наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нём сфолили, а арбитры даже не заметили этот момент. И VAR проскочил! Что тут говорить?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Эпизод случился на 27-й минуте встречи. Арбитр матча никак не отреагировал на падение иранца, дав продолжить встречу.

Ранее «Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников.

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