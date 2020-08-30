«Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников

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Пресс-служба московского «Локомотива» в ироничной форме прокомментировала ролик с падением в штрафной железнодорожников форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
«Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников
  • © Пётр Олизаров
  • РИА Новости

В Twitter-аккаунте «Зенита» появилось видео эпизода на 27-й минуте матча с «Локомотивом», когда в штрафной площади железнодорожников упал форвард гостей Сердар Азмун. Арбитр в этом эпизоде не назначил пенальти.

«Сниматься будете?» — написала в комментариях пресс-служба «Локомотива».

Из-за недовольства работой судей на старте сезона владелец московского «Спартака» Леонид Федун угрожал снять свою команду с чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.

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