«Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников

Пресс-служба московского «Локомотива» в ироничной форме прокомментировала ролик с падением в штрафной железнодорожников форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

В Twitter-аккаунте «Зенита» появилось видео эпизода на 27-й минуте матча с «Локомотивом», когда в штрафной площади железнодорожников упал форвард гостей Сердар Азмун. Арбитр в этом эпизоде не назначил пенальти.

«Сниматься будете?» — написала в комментариях пресс-служба «Локомотива».

Из-за недовольства работой судей на старте сезона владелец московского «Спартака» Леонид Федун угрожал снять свою команду с чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.