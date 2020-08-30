«Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников
- © Пётр Олизаров
- РИА Новости
В Twitter-аккаунте «Зенита» появилось видео эпизода на 27-й минуте матча с «Локомотивом», когда в штрафной площади железнодорожников упал форвард гостей Сердар Азмун. Арбитр в этом эпизоде не назначил пенальти.
🤨 #ЛокоЗенитpic.twitter.com/EAqxjDM43L— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 30, 2020
«Сниматься будете?» — написала в комментариях пресс-служба «Локомотива».
Из-за недовольства работой судей на старте сезона владелец московского «Спартака» Леонид Федун угрожал снять свою команду с чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.