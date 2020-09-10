Ferrari представила специальную ливрею для своего 1000-го Гран-при
- Reuters
Болиды и комбинезоны пилотов получили цвет, который использовался на Ferrari 125 в сезоне 1950 года — бургундский бордовый.
Scuderia Ferrari goes back to its roots with the livery for its 1000th GP#essereFerrari 🔴 #F1#TuscanGP#SF1000GP 🏁https://t.co/blPAfBIEDh— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 9, 2020
1000-м Гран-при для Ferrari станет этап на принадлежащем команде автодроме «Муджелло», который пройдёт 11—13 сентября и получил название Гран-при Тосканы.
Ранее стало известно, что Феттель продолжит карьеру в Aston Martin.