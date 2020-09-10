Ferrari представила специальную ливрею для своего 1000-го Гран-при

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Итальянская команда Ferrari представила специальную раскраску болидов для своего 1000-го Гран-при в «Формуле-1».
Ferrari представила специальную ливрею для своего 1000-го Гран-при
  • Reuters

Болиды и комбинезоны пилотов получили цвет, который использовался на Ferrari 125 в сезоне 1950 года — бургундский бордовый.

1000-м Гран-при для Ferrari станет этап на принадлежащем команде автодроме «Муджелло», который пройдёт 11—13 сентября и получил название Гран-при Тосканы.

Ранее стало известно, что Феттель продолжит карьеру в Aston Martin.

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