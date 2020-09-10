Феттель продолжит карьеру в Aston Martin

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот Ferrari Себастьян Феттель продолжит карьеру в команде Aston Martin.

Об этом сообщает пресс-служба команды Racing Point, которая со следующего сезона будет носить название Aston Martin.

33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Прежде Racing Point объявила об уходе мексиканца Серхио Переса по окончании сезона-2020.

Ранее сообщалось, что Ferrari последней из команд отозвала апелляцию на решение FIA по Racing Point.