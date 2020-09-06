Ferrari последней из команд отозвала апелляцию на решение FIA по Racing Point

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Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari отозвала апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (FIA) относительно легальности деталей болидов команды британского коллектива Racing Point.
Ferrari последней из команд отозвала апелляцию на решение FIA по Racing Point
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Ferrari, такое решение было принято в связи с согласованием между командами и FIA новых технических директив, призванных не допустить ситуаций, подобных случившемуся с Racing Point.

Таким образом, скудерия стала последней командой, отозвавшей свою апелляцию на решение FIA, прежде это сделала Renault, чей протест и стал причиной разбирательства, и сама Racing Point, намеревавшаяся обжаловать вердикт.

Другие команды публично выразили своё возмущение и также намеревались подать апелляции на «излишне мягкое решение», по их мнению, однако никаких мер в итоге не стали предпринимать.

Изначально Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point, которые, как считается, были скопированы у Mercedes. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовав команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее сообщалось, что Renault со следующего сезона сменит название.

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