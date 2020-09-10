Сафнауэр: Феттель сыграет важную роль в том, чтобы вывести Aston Martin на новый уровень

Руководитель британской команды «Формулы-1» Racing Point, которая со следующего сезона будет называться Aston Martin, Отмар Сафнауэр прокомментировал подписание контракта с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.

«Все сотрудники нашей базы в Сильверстоуне взволнованы этой новостью. Себастьян — многократный чемпион, он принесёт нам умение побеждать, что соответствует нашим планам на будущее в качестве Aston Martin. В субботу и воскресенье Себастьян — один из лучших в мире, я не могу представить себе лучшего гонщика, который помог бы нам вступить в новую эру. Он сыграет важную роль в том, чтобы вывести команду на новый уровень», — приводит слова Сафнауэра пресс-служба команды Racing Point.

33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull. Он выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Ранее Феттель заявил, что всё ещё очень любит «Формулу-1».