Феттель о контракте с Aston Martin: я всё ещё очень люблю «Формулу-1»

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал подписание контракта с командой Aston Martin.

«Я рад наконец-то поделиться этими потрясающими новостями о моём будущем. Невероятно рад сказать, что я стану гонщиком Aston Martin в 2021 году. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автомобильной компанией», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды Racing Point, которая со следующего сезона будет носить название Aston Martin.

Он отметил, что был впечатлён результатами, которых достигла команда в нынешнем году.

«Верю, что будущее выглядит ещё более ярким. Энергия и приверженность спорту Лоуренса Стролла вдохновляют, и я верю, что мы можем вместе создать что-то действительно особенное. Я всё ещё очень люблю «Формулу-1», и моя единственная мотивация — гонять в первой части пелотона. Делать это с Aston Martin станет большой честью», — добавил немецкий пилот.

33-летний немец — воспитанник гоночной программы Red Bull и выступал за основную команду с 2009 по 2014 год, завоевав четыре подряд чемпионских титула (2010—2013). С 2015 года Феттель выступает за Ferrari, которую покинет по окончании сезона-2020, поскольку итальянская команда решила не предлагать ему новый контракт.

Ранее стало известно, что Феттель продолжит карьеру в Aston Martin.