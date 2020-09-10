Рублёв: судья подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свои споры с арбитром во время матча 1/4 финала US Open с соотечественником Даниилом Медведевым.
Рублёв: судья подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал
  • Reuters

«Он подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал. Так и было. Это типичные моменты. Не думаю, что ты сам можешь понять, когда начинаешь кричать на полную мощность. Это было его решение. Не знаю», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Россиянин во втором сете получил предупреждение от судьи за использование нецензурной лексики.

Ранее Рублёв заявил, что расстроен проигрышем Медведеву в четвертьфинале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить