Рублёв: судья подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свои споры с арбитром во время матча 1/4 финала US Open с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Он подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал. Так и было. Это типичные моменты. Не думаю, что ты сам можешь понять, когда начинаешь кричать на полную мощность. Это было его решение. Не знаю», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Россиянин во втором сете получил предупреждение от судьи за использование нецензурной лексики.

Ранее Рублёв заявил, что расстроен проигрышем Медведеву в четвертьфинале US Open.