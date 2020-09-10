Медведев объяснил вызов физиотерапевта по ходу матча с Рублёвым на US Open

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, объяснил, почему вызывал физиотерапевта в конце третьего сета матча 1/4 финала US Open c соотечественником Андреем Рублёвым.

«Всё нормально. Просто в конце третьего сета я немного устал после очень тяжёлого матча. Плечо начало побаливать. Я вызвал физио, чтобы он посмотрел. Ещё у меня начались небольшие судороги, он сделал массаж, и это очень помогло. Как вы видели, я потом играл на 100%», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Он отметил, что удивлён тем, как хорошо все себя чувствуют по ходу турнира.

«Было уже много пятисетовых матчей. Конечно, я не знаю, как они себя потом чувствовали, но мы видели уже много отличных пятисетовых матчей, в которых все боролись до конца. К счастью, я одерживал все победы в трёх сетах, и это очень помогает в долгосрочной перспективе. Я доволен. Поэтому физически со мной всё нормально», — добавил россиянин.

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:3, 7:6 в пользу первой ракетки России.

Ранее сообщалось, что Тим победил де Минора и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open.