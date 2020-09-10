Часть стадионов ЧМ-2022 будут преобразованы в общественные учреждения

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Часть спортивных объектов чемпионата мира 2022 года в Катаре поменяют своё предназначение по окончании турнира.
Часть стадионов ЧМ-2022 будут преобразованы в общественные учреждения
  • Reuters

«После турнира часть стадионов будут частично преобразованы в общественные учреждения, такие как больницы, школы, торговые центры или гостиницы. Территории некоторых из них включают также общественные рекреационные зоны, в которых есть беговые и велосипедные дорожки. Три общественных парка уже открыты для публики: парк Аль-Джануб, парк Аль-Байт и парк Аль-Эрсаль», — говорится в отчёте Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Кроме того, сообщается, что стадионы могут быть использованы как в тёплое, так и в холодное время года благодаря раздвижным крышам и продвинутой технологии охлаждения.

Чемпионат мира пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 впервые будет использован полностью демонтируемый стадион.

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