Часть стадионов ЧМ-2022 будут преобразованы в общественные учреждения

Часть спортивных объектов чемпионата мира 2022 года в Катаре поменяют своё предназначение по окончании турнира.

«После турнира часть стадионов будут частично преобразованы в общественные учреждения, такие как больницы, школы, торговые центры или гостиницы. Территории некоторых из них включают также общественные рекреационные зоны, в которых есть беговые и велосипедные дорожки. Три общественных парка уже открыты для публики: парк Аль-Джануб, парк Аль-Байт и парк Аль-Эрсаль», — говорится в отчёте Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Кроме того, сообщается, что стадионы могут быть использованы как в тёплое, так и в холодное время года благодаря раздвижным крышам и продвинутой технологии охлаждения.

Чемпионат мира пройдёт в пяти городах Катара в ноябре и декабре 2022 года. Для его проведения будут задействованы восемь стадионов.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 впервые будет использован полностью демонтируемый стадион.